Неизвестные сожгли могилу Децла

В Москве сожгли могилу рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), об этом рассказала мать покойного Ирина на видео с места происшествия.

Исполнитель был похоронен на Пятницком кладбище. По словам его матери, пожар произошел в ночь на 26 декабря. Когда она пришла к могиле сына, то увидела сожженную ограду и обугленный крест.

Женщина обратилась в администрацию кладбища, где предположили, что пожар мог произойти случайно, из-за неосторожности фанаток исполнителя. Дело в том, что каждый день к могиле Децла приходят его поклонники и зажигают свечи.

Напомним, 35-летний рэпер Децл скончался от острой сердечной недостаточности в феврале 2019 года после концерта в Ижевске. Музыканту стало плохо, однако, несмотря на все приложенные усилия врачей, спасти жизнь Децла не удалось.