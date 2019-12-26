«87х55»: Киев и Донбасс обменяются пленными 29 декабря

В ближайшее воскресенье, 29 декабря, Киев и Донбасс обменяют пленных под Горловкой. Обмен пройдет на КПП «Майорск» на линии соприкосновения.

«В воскресенье Украина и ДНР обменяются пленными по формуле "87 на 55"», - сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее сообщалось, что в рамках «Большого обмена» стороны должны будут передать друг другу чуть более 200 пленных.

Как сообщил источник «Интерфакса», стороны договорились о гибкой формуле обмена, что стало компромиссным вариантом. Откладывать процедуру обмена на поздний срок не представляется возможным, так как Киев и Донбасс должны были реализовать решение «нормандского саммита» до Нового года. Раньше определить четкую формулу обмена не удавалось, так как части пленных с обеих сторон отказывались принимать участие в обмене.