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Просто дерзайте: создатели «Новой Звезды» рассказали о целях проекта

Василиса Морозова
18:17 26.12.2019
Ведущий продюсер конкурса Дарья Пиманова рассказала, что для участников «Новой Звезды» важно иметь талант и чувствовать музыку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Как растет музыкальный конкурс «Новая Звезда», который проходит уже пять лет, каковы цели масштабного проекта рассказали его продюсеры в программе «Открытый эфир».

«Каждый год по 85 участников, в этом году еще 86. У нас еще добавляются, добавляются. Теперь у нас еще конкурс композиторов есть. Скоро телеканалу "Звезда" придется раскошелиться на более масштабный павильон», - рассказала ведущий продюсер конкурса «Новая Звезда» Дарья Пиманова.

На вопрос ведущего о том, какую ставят продюсеры перед проектом сверхцель, Роман Емельянов отметил, что создается интересное шоу для зрителей, участники которого тем временем несут свою светлую миссию.

«Мне кажется, у каждого участника этого проекта своя сверхзадача и сверхмиссия: у продюсерской группы - одна, у телеканала - одна, у участников - третья. Телеканал и продюсеры канала должны сделать клевое и интересное музыкальное шоу, которое заинтересовало бы зрителей и, соответственно, все бы кайфанули. Если говорить об этих людях, то они, конечно, ставят себе более высокие задачи, выполняют какую-то светлую миссию, заботятся и о музыке, и о качестве контента, и очень болеют продуктом и болеют за то, чтобы был какой-то результат», - пояснил продюсер, гендиректор Европейской медиагруппы.

Старший продюсер спецпроектов «Звезды» Павел Воеводин рассказал, что несмотря на то, что каждый год на конкурс приходит разное количество ярких участников, это не становится непосильной задачей. Продюсером до сих пор удавалось создать баланс.

«Это не проблема, это, наоборот, прекрасная возможность посмотреть как минимум на ребят, кто отлично владеет своим голосом, плюс имеет дополнительные артистические качества. Когда нам в каком-либо регионе попадается большое количество ребят - то это только праздник для нас. Безусловно, выбрать кого-то одного тяжело. Тем не менее, глаз и ухо радуются этому», - отметил Воеводин.

На вопрос одного из зрителей о том, как попасть на «Новую Звезду», нужно ли иметь музыкальное образование, Дарья Пиманова сказала, что главное - чувствовать музыку, иметь талант.

«Все мы знаем, что можно 58 получить образований, и высших, и всяких разных, но самое главное - это искра и талант. Ребята не дадут соврать, музыкальный продюсер не даст соврать. Просто дерзайте, просто чувствуйте музыку», - подчеркнула креативный продюсер конкурса.

Конкурс «Новая Звезда» стал первым в истории музыкальным состязанием, в котором принимают участие все 85 регионов России. В будущем соревновании исполнителей поучаствуют 86 человек.

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