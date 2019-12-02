«Куда ушла Михалкова»: актриса рассказала, чем занимается после «Уральских пельменей»

Актриса Юлия Михалкова решила ответить на вопрос, который волнует поклонников после ее ухода из шоу «Уральские пельмени». Она рассказала об этом в своем Instagram.

«Сенсация! Начинаю отвечать на вопрос: “Куда ушла Михалкова?” Вместе с супер командой АМиК («Александр Масляков и компания), телеканалом СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый сезон детского КВН», - написала Михалкова.

Она уточнила, что к ним на съемки приехали сотни талантливых и смешных ребят со всей России. Юля призналась, что счастлива работать с юными дарованиями, поддерживать их и вдохновлять.

Ранее стало известно, что Михалкова решила покинуть шоу «Уральские пельмени». Артистка призналась, что приняла решение не спонтанно, а думала в течение полугода. На ее решение повлиял будущий переезд в Москву. Кроме того она считает, что достигла в коллективе потолка и переросла проект.