ЦОДД призвал автомобилистов соблюдать дистанцию при тумане в Москве

Столичных автомобилистов предупредили о тумане и гололеде, которые синоптики прогнозируют на вечер сегодняшнего дня и завтрашние сутки, 27 декабря. В связи с этим ЦОДД напомнил водителям о необходимости соблюдать дистанцию на дорогах.

«Пешеходы, поддерживайте друг друга. Водители, наоборот, держите дистанцию побольше. И не забывайте, что до 30 декабря на метро, МЦД и МЦК проще и быстрее», - сообщается в Twitter ЦОДД.

По данным «Яндекс.Пробки» на 16.30, загруженность на дорогах в Москве составила семь баллов. Больше всего пробок наблюдается на центральных улицах Москвы, на Москворецкой, Софийской и Кремлевской набережных, а также на Большом Каменном, Крымском и Устьинском мостах. Пробки также образовались на Садовом кольце и на некоторых участках ТТК.