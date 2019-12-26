СМИ: останки убитой аспирантки СПбГУ найдены в Петербурге

Останки убитой и расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, от которых пытался избавиться обвиняемый в ее убийстве Олег Соколов, нашли спустя полтора месяца поисков в Петербурге.

По словам адвоката матери погибшей Александра Бакшеева, возможные останки девушки были обнаружены в черте города, в районе Юсуповского дворца. Об этом пишет «Фонтанка». Она отметила, что вскоре будет проведена экспертиза, а пока утверждать, что это действительно части тела Ещенко, нельзя.

После убийства в реке Мойке нашли несколько мешков с останками аспирантки, однако еще не были обнаружены ноги погибшей.

По версии следователей, в ночь с 7 на 8 ноября нынешнего года известный историк и доцент СПбГУ Олег Соколов после конфликта застрелил Анастасию Ещенко и расчленил ее тело в своей квартире. На следующий день он пытался утопить в реке останки девушки по частям. Следователи провели обыск в квартире историка, где нашли части тела 24-летней аспирантки.

В настоящее время Олег Соколов остается под арестом до апреля следующего года. Ближайший месяц он проведет в психиатрической больнице, где специалисты оценят его адекватность.