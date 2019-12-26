Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея официально подтвердила свое расставание с мужем, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. На странице исполнительницы в соцсети, которую ведут от ее имени, появилось сообщение, в котором Пелагея сообщает, что история ее семейной жизни закончилась.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», - приводится заявление певицы в Instagram.

Пелагея признала, что любой развод - процесс малоприятный, однако они с Иваном сохраняют лояльность и надеются, что смогут решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено.

«Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем - добра», - заключила певица.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. 21 января 2017 года у пары родилась дочь Таисия.