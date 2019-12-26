Позитивные тенденции: итоги года в российской экономике

Следующая неделя закроет финансовый год в России. Ожидается выход последних данных и комментариев, многие из которых станут определяющими на 2020 год. Российский фондовый рынок заканчивает год на исторических максимумах, а отечественная валюта существенно укрепилась по отношению к доллару и евро.

Президент России Владимир Путин накануне провел встречу с правительством и дал оценку проделанной работе. В качестве позитивной тенденции глава государства отметил создание хорошей макроэкономической базы развития, аналогов которой в новейшей истории России не было. Правительство и Центробанк вышли на минимальный уровень инфляции.

Власти направляют все дополнительные нефтегазовые доходы казны в Фонд национального благосостояния. На 1 декабря этого года его объем составил почти 8 триллионов рублей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что создание 15 лет назад такой «подушки безопасности» сыграло решающую роль в спасении экономики России и продолжает оказывать на нее стабилизирующее влияние.

Главный аналитик ПСБ банка Богдан Зварич подвел итоги этого года и дал прогноз на 2020-й в программе «Сегодня утром».