Путин поблагодарил главу Минсельхоза за улиток

В России разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности и сможет получать господдержку. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета.

«По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности, гранты», - сказал Патрушев.

Участники заседания Госсовета встретили эту новость с улыбками.

Патрушев подчеркнул, что ведомство находится в диалоге с регионами и бизнесом. По его словам, при оптимизации существующих мер господдержки Минсельхоз в первую очередь ориентируется на запросы участников рынка.

«За улиток спасибо», - ответил Путин.

Ранее один из участников встречи в Адыгее, фермер из Подмосковья Сергей Балаев, попросил президента РФ о необходимости включить разведение улиток в виды сельхоздеятельности. Тогда глава государства обратил свое внимание на слова Балаева о том, что улитки - это «самый сильный афродизиак в мире». И пошутил, что мужчинам необходимо есть улиток для решения демографической ситуации.