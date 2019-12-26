Лучшие хиты: топ самых ярких выступлений на «Новой Звезде»
В финале «Новой Звезды-2020» участники споют и новые песни, и проверенные временем хиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
85 музыкантов вновь будут представлять свои регионы на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда».
Имя нового победителя зрители телеканала «Звезда» узнают в новогодние праздники. Они смогут проголосовать за понравившегося музыканта и привести его к победе. Лучшего выберут и судьи.
Участники споют новые песни и проверенные временем хиты, но в своей индивидуальной манере.
В преддверии старта музыкального состязания телеканал «Звезда» решил напомнить зрителям яркие выступления участников прошлых сезонов «Новой Звезды».