Лучшие хиты: топ самых ярких выступлений на «Новой Звезде»

85 музыкантов вновь будут представлять свои регионы на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда».

Имя нового победителя зрители телеканала «Звезда» узнают в новогодние праздники. Они смогут проголосовать за понравившегося музыканта и привести его к победе. Лучшего выберут и судьи.

Участники споют новые песни и проверенные временем хиты, но в своей индивидуальной манере.

В преддверии старта музыкального состязания телеканал «Звезда» решил напомнить зрителям яркие выступления участников прошлых сезонов «Новой Звезды».