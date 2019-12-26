В Кремле заявили о мощностях для завершения строительства «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страна обладает «определенными мощностями», благодаря которым в будущем может быть завершена работа по строительству газопровода «Северный поток - 2». Таким образом, в Кремле подчеркнули, что газопровод будет построен.

«Действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», - сказал представитель Кремля.

На вопрос, в какой конкретный срок строительство проекта будет окончено, Песков отметил, что «чем раньше, тем лучше».

«Имеются технические средства, которые позволяют надеяться, что проект будет завершен», - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе вступили в силу санкции в отношении участников строительства «Северного потока - 2». Швейцарская компания-подрядчик Allseas приостановила укладку труб в Балтийском море, а после вывела суда из зоны работ. Компания заявила, что ждет юридических пояснений по поводу ограничений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что на санкции США обязательно последует ответ. После этого министр энергетики Александр Новак подчеркнул, что «Северный поток - 2» будет достроен в любом случае.