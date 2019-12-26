Более 15,5 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

С момента запуска МЦД ими воспользовались более 15 с половиной миллионов человек. Как рассказал руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов, наибольшей популярностью диаметры пользуются у жителей Подмосковья - они составляют 70% пассажиров.

Движение по МЦД было открыто 21 ноября. Первыми новый вид транспорта опробовали Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас на двух маршрутах расположено 57 станций. С 19 из них можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Всего к 2025 году планируют создать пять линий, которые свяжут города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через столицу.