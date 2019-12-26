Путин призвал работодателей больше думать о жителях сел с низкими доходами

Работодатели должны больше думать о жителях сел, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и продвигают отрасль вперед. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам развития АПК.

По словам президента, системной проблемой является средняя зарплата в сельском хозяйстве, и она составляет примерно 2/3 только от средней по экономике.

«Обращаю внимание прежде всего работодателей - нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперед», - сказал российский лидер.

Он также отметил, что именно в селах проживают почти 53% от общего числа граждан страны с низкими доходами.