«Северный поток - 2» пообещали достроить независимо от санкций

Строительство газопровода «Северный поток - 2» будет завершено вне зависимости от санкций. В этом заверил глава Минэнерго России Александр Новак.

Он считает, что говорить о том, что швейцарская компания Allseas не закончит свою работу, рано. Министр пояснил: сейчас представители предприятия ждут разъяснений по поводу санкций от минифина США.

Касаемо хода строительства, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы газопровода, ответил Новак в интервью РБК.

Напомним, Дональд Трамп 20 декабря ввел санкции против европейских компаний, прокладывающих трубы для «Северного потока - 2». Швейцарский морской подрядчик Allseas уже приостановил работу.