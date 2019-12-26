МИД: жалобы Уилана на угрозы в его адрес являются ложью

Американец Пол Уилан, который в настоящее время находится под стражей в Москве за шпионаж, пожаловался на угрозы в свой адрес.

Российский МИД заявил, что жалобы о том, что ему угрожают, - абсолютная ложь.

«Жалобы насчет того, что Полу Уилану угрожают, чтобы добиться признания - ложь. Напротив, сам обвиняемый агрессивно ведет себя с персоналом следственного изолятора, прямым текстом обещал расправиться со следователем», - говорится в Twitter российского ведомства.

Отмечается, что за здоровьем задержанного регулярно наблюдают врачи. Кроме того, в МИД объясняют вызывающее поведение Уилана и то, что он тянет время, разновидностью тактики провалившихся агентов спецслужб США.

«И сам Уилан, и его кураторы понимают неоспоримость обвинений в шпионаже, а потому боятся суда», - написано на странице МИД в соцсети.

Мосгорсуд оставил Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года. Американец был задержан во время шпионской акции в Москве в 2018 году, ему грозит от 10 до 20 лет колонии.