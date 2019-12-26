Екатерина Мцитуридзе прокомментировала свой уход с поста главы «Роскино». Прежде всего она выразила благодарность своей команде, с которой Мцитуридзе за девять лет реализовала сотню интересных, важных, репутационно значимых проектов для российской киноиндустрии.

«Вывели на мировые рынки новые имена, не забывая поддерживать мэтров нашего кино», - приводит слова Мцитуридзе РИА Новости.

Она отметила, что за эту неделю команда получила письма поддержки и благодарности от руководителей главных международных кинофестивалей и рынков, от российских продюсеров, сценаристов, режиссеров, актеров и критиков.

Мцитуридзе выразила благодарность Минкульту и лично Владимиру Мединскому за то, что он высоко оценил проделанную ее командой работу и «с пониманием отнесся к нашему желанию менять вектор нашей деятельности».

«Мы с радостью идем вперед и все проекты, которыми уже занимаемся и продолжим заниматься, также будем развивать на благо российского кинематографа», - отметила она.

О том, что Екатерина Мцитуридзе освободит пост главы «Роскино», заявил Владимир Мединский. Он поблагодарил ее за работу, а также сообщил, что совет директоров организации сформировал предложения по кандидатуре нового главы «Роскино».