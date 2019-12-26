Самый массовый парад Дедов Морозов прошел в Кемерово

В Кемерово главный российский Дед Мороз из Великого Устюга возглавил самый массовый парад волшебников. По центральным улицам города прошли 1279 Дедов Морозов, установив рекорд России.

Шествие началось в 16.30 по местному времени и завершилось спустя три часа на площади Советов. Деды Морозы прошлись по улицам Кирова, Ноградской, Советскому проспекту.

«Состоялся рекорд в преддверии праздника: было зафиксировано 1279 участников Дедов Морозов в кафтанах во всей амуниции праздничной, прошедших по центральной площади в Кемерово. Были среди участников и женщины, которых можно было узнать под гримом», - рассказала эксперт Книги рекордов России Юлия Пронина.

Дед Мороз из Устюга заявил, что его очень удивил Кузбасс с его веселыми и дружными жителями. По его словам, мороз в регион привез именно он. Там установились 20-градусные морозы после аномального потепления.

В департаменте культуры и национальной политики региона отметили, что самому младшему участнику парада было всего пять лет, а самым старшим оказался 70-летний Дед Мороз.