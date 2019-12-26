Это было сильно: в Крыму установили абсолютный рекорд России
Силачи сдвинули состав из двух локомотивов, одного электровоза и 12 вагонов, общим весом более 1080 тонн, и протащили их на расстояние порядка 10 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На железнодорожном вокзале Симферополя установили абсолютный рекорд России по буксировке железнодорожного состава. Событие было приурочено к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Крымские силачи Михаил Паллер и Алексей Савченко и атлет из Ростовской области протащили вагоны общим весом более одной тысячи тонн на расстояние более девяти метров.
Подготовка к рекорду заняла около пяти месяцев. Установить его удалось со второй попытки. На данный момент это абсолютный рекорд России, более того, Ассоциация российских силачей планирует представить этот рекорд в Книгу Рекордов Гиннесса для того, чтобы его зафиксировали как мировой - абсолютно известно, что таких попыток в мире еще не было.