Это было сильно: в Крыму установили абсолютный рекорд России

На железнодорожном вокзале Симферополя установили абсолютный рекорд России по буксировке железнодорожного состава. Событие было приурочено к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Крымские силачи Михаил Паллер и Алексей Савченко и атлет из Ростовской области протащили вагоны общим весом более одной тысячи тонн на расстояние более девяти метров.

Подготовка к рекорду заняла около пяти месяцев. Установить его удалось со второй попытки. На данный момент это абсолютный рекорд России, более того, Ассоциация российских силачей планирует представить этот рекорд в Книгу Рекордов Гиннесса для того, чтобы его зафиксировали как мировой - абсолютно известно, что таких попыток в мире еще не было.