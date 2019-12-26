Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, которые обвиняются в изнасиловании коллеги.

Как передает корреспондент РИА Новости из суда, Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев - по семь.

Процесс проходил за закрытыми дверями. Пока приговор не вступил в силу, его в течение 10 дней можно обжаловать.

Напомним, скандал разгорелся в октябре 2018 года после того, как на тот момент 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что трое начальников изнасиловали ее прямо на рабочем месте. Офицеры были задержаны и помещены в СИЗО, впоследствии экс-полицейских отпустили под домашний арест.