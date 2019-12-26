Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины приступили к переговорам по газу, которые проходят в Вене. Они проходят в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей.

«В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря», - сообщил журналистам представитель «Газпрома».

20 декабря между Россией и Украиной был подписан протокол по газовому сотрудничеству, который также включает вопрос договоренности об урегулировании юридических разногласий. Контракт, заключенный между «Газпромом» и «Нафтогазом» на пять лет, подразумевает, что Россия должна выплатить украинской стороне компенсацию в 2,9 миллиарда долларов, а та, в свою очередь, должна отозвать иски к российской стороне и снять арест с ее активов.