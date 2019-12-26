«Зайцев» на платных дорогах будут штрафовать

Российское правительство одобрило введение административного штрафа за неоплаченный проезд по платной автодороге. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

На заседании кабинета министров 25 декабря рассматривалось несколько законопроектов, направленных на развитие в стране сети скоростных дорог, в том числе для использования безбарьерных систем взимания платы на платных трассах.

«Это позволит обеспечить эффективное функционирование транспортной инфраструктуры и будет отвечать общественным интересам и интересам добросовестных пользователей платных автомобильных дорог», - сказали в пресс-службе.

Поправки в закон о дорожной деятельности введут запрет на езду по трассам без внесения платы в установленном порядке. В Кодексе об административных правонарушениях пропишут штрафы для «зайцев». Ранее стало известно, что они могут составить 5-10 тысяч рублей.

Собранные с нарушителей средства правительство будет направлять в Федеральный дорожный фонд. Их будут использовать для строительства и ремонта автотрасс.