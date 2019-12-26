Песков прокомментировал идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Пресс-секретарь главы государства считает, что для каждой проблемы должен быть свой формат решения.
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Непростые отношения между Россией и Грузией вряд ли удастся решить по подобию «нормандского формата», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление лидера грузинского государства Саломе Зурабишвили о том, что стороны могли бы вести диалог по его подобию.
По его словам, такой формат был создан только для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины с целью найти решение внутриукраинской проблемы.
Для восстановления российско-грузинских отношений требуется другая структура.
«У каждой структуры должен быть свой формат», - сказал Песков.