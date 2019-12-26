Песков прокомментировал идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Непростые отношения между Россией и Грузией вряд ли удастся решить по подобию «нормандского формата», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление лидера грузинского государства Саломе Зурабишвили о том, что стороны могли бы вести диалог по его подобию.

По его словам, такой формат был создан только для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины с целью найти решение внутриукраинской проблемы.

Для восстановления российско-грузинских отношений требуется другая структура.