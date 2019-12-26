«ВКонтакте» запустила новогодние проекты

Социальная сеть «ВКонтакте» в честь праздников запустила спецпроекты «Новогодние поздравления» и «Новогодний календарь».

Как сообщает пресс-служба соцсети, мини-приложение «Новогодние поздравления» позволяет с 31 декабря по 6 января совершать звонки друзьям и случайным пользователям «ВКонтакте», чтобы поздравить их с праздником. Подтвердив участие, пользователь может ожидать, что могут позвонить и ему. Звонки будут доступны в мобильном приложении и через VK Messenger на компьютере.

© Пресс-служба ВКонтакте

В «Новогоднем календаре» пользователям соцсети предложат каждый день совершать разные тематические задания. Например, рассказать о любимых кинофильмах и полученных подарках, узнать о планах друзей на праздничную ночь и прочее. Эти моменты необходимо фотографировать или снимать на видео, чтобы размещать в историях.