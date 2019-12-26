Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование на северо-западе Сирии

26 декабря 2019 года очередной совместный патруль российской военной полиции и Вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы, сообщили в Минобороны РФ.

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода н.п. Гариб, преодолел маршрут протяженностью более 60 километров за время более 1,5 часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что в ходе патрулирования на маршруте совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов.

«Российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к востоку от населенного пункта Кобани. В состав совместного патруля входили 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств», - сообщили в российском военном ведомстве.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» Вооруженных сил Российской Федерации.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи Меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.