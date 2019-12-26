Участников всех сезонов «Новой Звезды» хотят объединить в масштабном мюзикле

Как складывается дальнейшая судьба участников масштабного конкурса «Новая Звезда», рассказала в студии программы «Сегодня утром» креативный продюсер музыкального состязания Дарья Пиманова.

«У нас будет порядка 12 финалистов, если жюри опять нас не уговорить на большее количество. Судьба финалистов - песни, творчество, все возможные наши мероприятия. Мы стараемся всячески дружить и поддерживать, изобретать какие-то новые вещи», - заявила она.

По словам Пимановой, есть задумка сделать совместный мюзикл с участниками всех сезонов «Новой Звезды». Она отметила, что за пять лет существования песенного конкурса накоплено много материала - песни, которые пишут известные композиторы в подарок участникам состязания.

«В этом году добавилась очень классная история: мы впервые объявили конкурс среди обычных людей и любой человек мог нам прислать свою композицию. Я не знаю сколько тысяч мелодий мы отслушали, но удивительное дело, есть классные вещи», - добавила Пиманова.

«Новая Звезда» - это первый в истории музыкальный конкурс, в котором принимают участие все 85 регионов России. В этом году на одной сцене соберутся не 85 сильнейших исполнителей, а 86. Специальный участник, победитель конкурса «Новая Звезда. Твой Шанс» Карина Арбельяни будет бороться за победу вместе с остальными музыкантами.