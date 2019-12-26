Будущего у НАТО уже нет: в Турции объяснили необходимость плотного взаимодействия с Россией

В формирующемся новом многополярном мире на первый план выйдут такие страны, как Турция, Иран и Россия, тогда как Евросоюз и НАТО доживают свои последние годы, считает глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз.

«Будущего у НАТО уже нет. Смерть мозга уже произошла, и члены НАТО это знают. Вы знаете, что Британия приняла решение выйти из ЕС. Там тоже есть раскол, Франция давит, Америка очень этим обеспокоена. Жизни НАТО осталось не больше десяти лет. Поэтому мир ищет для себя новую защитную организацию. И мы знаем, что формируется новый многополярный мир, в котором очень сильны Турция, Иран и Россия. В мире начинается новая эра», - заявил Дженгиз в разговоре со «Звездой».

В США опасаются того, что Анкара становится сильнее, именно поэтому Вашингтон так резко отреагировал на закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«История с зенитными ракетами С-400 не сразу дошла до такого накала. У нас был договор с США по F-35, мы его даже оплатили, они нам их не передали - не соблюли договор. Турция должна охранять свою безопасность. Запад почему так нервничал? Потому что Турция стала новой силой в регионе. Ракеты С-400 сделали Турцию полностью независимой. У Запада новый план по Ближнему Востоку и эта провокация угрожает нашей стране. Запад не хочет, чтобы Турция была сильной, думают, что просто приедут из-за океана к границе нашей страны и создадут небезопасные условия. Мы не позволим этому случиться. Будем защищать наши границы и безопасность нашего региона. Мы правильно сделали, что купили С-400, и очень этому рады», - подчеркнул политик.

Кроме того, считает глава турецкой Ассоциации евразийских правительств, Анкаре необходимо задуматься о покупке у России многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35.

«Я думаю, что мы должны купить у России Су-35. Мы должны плотно сотрудничать с Россией в покупке оружия. Америка так себя ведет по отношению к нам, что мы вынуждены расширять сотрудничество с Россией», - подчеркнул Хасан Дженгиз.

Соединенные Штаты выступают против поставок российских систем ПВО, поскольку они не могут быть интегрированы в систему НАТО. Вашингтон требовал отказаться от С-400, угрожая санкциям и отменой поставок союзнику истребителей F-35. Взамен США предлагают Анкаре приобрести американские системы ПВО Patriot.

Хотя Турция неоднократно напоминала США, что вопрос по приобретению российских систем давно решен.