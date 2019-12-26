Китай испытал ракету, способную поразить любые цели в США
Запуск ракеты был зафиксирован американским разведывательным спутником.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: military-today.com
Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету JL-3, которая способна поразить любую цель в США, сообщает газета The Washington Times.
Она была запущена 22 декабря с атомной субмарины на северо-западе Желтого моря в заливе Бохайвань.
Испытания отслеживали американские разведывательные спутники. По информации издания, твердотопливная ракета третьего поколения будет использоваться для оснащения китайских атомных подводных лодок следующего поколения.
Дальность ракеты составляет 14 тысяч километров, она способна нести до 10 независимых боеголовок.