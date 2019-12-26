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Китай испытал ракету, способную поразить любые цели в США

Ирина Егорова
14:01 26.12.2019
Запуск ракеты был зафиксирован американским разведывательным спутником.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: military-today.com

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету JL-3, которая способна поразить любую цель в США, сообщает газета The Washington Times

Она была запущена 22 декабря с атомной субмарины на северо-западе Желтого моря в заливе Бохайвань.

Испытания отслеживали американские разведывательные спутники. По информации издания, твердотопливная ракета третьего поколения будет использоваться для оснащения китайских атомных подводных лодок следующего поколения.

Дальность ракеты составляет 14 тысяч километров, она способна нести до 10 независимых боеголовок.

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