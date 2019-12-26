Курсант МВД задержал в метро вооруженную ножом женщину

Курсант Московского университета МВД Евгений Волков задержал в столичной подземке женщину, которая ударила ножом пассажирку.

Как сообщается на сайте столичного ГУ МВД, инцидент произошел на станции метро «Новокузнецкая». Курсант увидел в вагоне поезда, как неизвестная женщина нанесла удар ножом и попыталась скрыться.

Молодой человек побежал за злоумышленницей и задержал ее. Пострадавшая женщина обратилась за медпомощью в одну из столичных больниц.

На видео, которое опубликовала пресс-служба полиции, запечатлено, как мужчина в полицейской форме бежит по платформе за женщиной. Далее виден момент задержания: женщина лежит на полу.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 1 статьи 213 УК России (хулиганство с применением оружия). Устанавливаются мотивы совершенного преступления.