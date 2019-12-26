Елизавета Боярская трогательно поздравила отца с юбилеем

Актриса Елизавета Боярская поздравила своего отца, народного артиста России Михаила Боярского, с 70-летием.

По ее словам, только семья знает, какой он дома.

«Лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, все внуки его обожают и считают лучшим другом», - написала актриса в своем Instagram.

Актриса сообщила, что не хватит вечности, если перечислять, за что она его любит. И сочинила целый список милых семейных подробностей.

«За то, что с появлением внуков он перестал курить в квартире, а для него это совсем не просто. За то, что папа всегда встречает меня на вокзале, когда я еду в Москву или возвращаюсь в Питер», - перечисляет актриса.

Боярская рассказала, что в тяжелые 1990-е отец всегда нес домой все, что ему дарили: «кафель, линолеум, фрукты, обувь, консервы, крупы, технику, дверные ручки, одежду».

«Папа - центр нашей семьи, всей нашей огромной семьи, он - вожак нашей стаи», - пишет Боярская.

Истинный петербуржец, футбольный фанат, исполнитель музыкальных хитов, харизматичный артист, главный мушкетер страны 26 декабря отмечает 70-летний юбилей. За плечами у актера 150 ролей в кино и три десятка театральных работ. Юбилей Михаил Боярский также отметит на сцене театра Ленсовета, где пройдет премьера спектакля «В этом милом старом доме».