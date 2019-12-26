СК возбудил уголовное дело по факту покушения на главу района Воронежской области

В связи с покушением на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова было возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту покушения на убийство», - говорится в заявлении Следственного комитета.

На месте происшествия проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств.

Уточняется, что в интересах следствия иная информация в настоящее время не разглашается.

В результате трагедии Фролов остался жив, но получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице.