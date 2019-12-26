Кадры с места покушения на главу района Воронежской области
Внедорожник Николая Фролова подорвался при помощи самодельного взрывного устройства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В четверг, 26 декабря было совершено покушение на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Видео с места подрыва автомобиля, в котором находился чиновник появилось в распоряжении «Звезды».
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.
Фролов был экстренно госпитализирован в одну из местных больниц, где ему будет проведена операция.
По предварительным данным, на нижней части автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство.