Кадры с места покушения на главу района Воронежской области

В четверг, 26 декабря было совершено покушение на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Видео с места подрыва автомобиля, в котором находился чиновник появилось в распоряжении «Звезды».

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.

Фролов был экстренно госпитализирован в одну из местных больниц, где ему будет проведена операция.

По предварительным данным, на нижней части автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство.