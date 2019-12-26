Массовая авария в Подмосковье унесла жизни двух человек

Серьезная авария с участием пяти автомобилей произошла в Подмосковье. Там столкнулись три легковых машины и два грузовика. Кадры с места публикует паблик «НаЯрославке».

ДТП унесло жизни двух человек. Еще один пострадал. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 54 километре Горьковского шоссе. Сейчас движение по этому участку дороги затруднено.