Орешкин объяснил важность нацпроектов для экономики

Национальные проекты не смогут совершить революцию в экономическом росте, зато они способны решить множество задач социально-экономической сферы, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Что такое национальные проекты? Это 10% бюджетных расходов. Не могут 10% бюджетных расходов что-то кардинально изменить в экономике», - рассказал он телеканалу «Россия-24».

Орешкин задает вопрос: «Важны национальные проекты?» и сам же на него отвечает: «Абсолютно». По его словам, нацпроекты помогают улучшать ситуацию с лечением онкологии, городской среды, ремонтом дорог, повышается доступность кредитования для бизнеса.

На заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 25 декабря, обсуждался ход их реализации. По мнению Владимира Путина, целевые показатели проектов пересматриваться не будут, заявленная планка не снизится. Для выполнения программ необходимо работать «по-новому, более эффективно» совместно с регионами, и содействовать в решении задач и нестандартных ситуаций.

Указ о национальных проектах был подписан президентом России в мае 2018 года. Документом устанавливаются 13 проектов - программ развития различных сфер до 2024 года.