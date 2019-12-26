МЦК установило новый рекорд по перевозке пассажиров

Новый рекорд по перевозке пассажиров на московском центральном кольце был установлен в среду 25 декабря.

«580.1 тыс. пассажиров проехали по МЦК 25 декабря! Спасибо, что выбираете #МЦК и #мосметро», - сообщили на странице организации в Twitter.

Уточняется, что наиболее популярными станциями у пассажиров в этот день стали «Ростокино» - 29 тысяч человек и «Кутузовская» - 25 тысяч.

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«Рекордный показатель был достигнут в том числе благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии Московских центральных диаметров.», - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Предыдущий рекорд на МЦК был зафиксирован 29 ноября - больше 570 тысяч человек.