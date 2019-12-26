ТАСС: главу района Воронежской области готовят к операции после покушения
Николай Фролов получил серьезные травмы в результате подрыва внедорожника.
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Глава Рамонского муниципального района Воронежской области Николай Фролов был госпитализирован после покушения, в результате которого получил серьезные травмы.
«Глава находится в больнице, в реанимации, его готовят к операции», - передает ТАСС, ссылаясь на собеседника.
По предварительным данным, на внедорожнике Фролова сработало самодельное взрывное устройство, которое было расположено в нижней части автомобиля.
Все детали произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.