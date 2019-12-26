Путин назвал генерала Гареева настоящим патриотом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким генерала Махмута Гареева, который скончался 25 декабря на 97-м году жизни.

«Генерал армии Махмут Гареев был достойным представителем прославленного поколения победителей, волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом. Он мужественно прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятил себя развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Его знания, опыт, преданность делу неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Гареев является примером для коллег и подчиненных, и отметил его активное участие в общественной деятельности и ветеранском движении.

Ранее соболезнования родным и близким Махмута Гареева выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Махмут Ахметович отдал Вооруженным силам 50 лет. Служба для него началась в сорок первом, когда он в 18 лет добровольцем ушел на фронт.

Гареев воевал подо Ржевом, дважды был ранен. Закончил войну на Дальнем Востоке. Позже командовал дивизией и дослужился до начальника штаба Уральского военного округа.

В 1989 году он стал главным военным советником в Афганистане и сыграл важную роль в планировании операций правительственных войск Наджибуллы.

Последняя должность - заместитель начальника Генштаба. Махмут Гареев был и крупнейшим военным теоретиком - на его счету более 200 научных трудов.