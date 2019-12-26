Россияне смогут регистрировать автомобиль при покупке

Новые правила регистрации транспортных средств, вступающие в силу с 1 января 2020 года, позволят пройти процедуру оформления в автосалоне. Соответствующий документ был опубликован на сайте Правительства России.

Уточняется, что выдавать свидетельство о регистрации автомобиля и госномера смогут только те дилеры, которые получили статус специализированной организации и были включены в государственный реестр МВД.

В комментарии к постановлению отмечается, что новые правила «позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении», а также «максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое».

Помимо этого в документе говорится, что собственник автомобиля вместе с государственным номером получает код региона, соответствующий проживанию независимо от того города, где приобретается транспортное средство.

Также вводится запрет на регистрацию машин для граждан моложе 16 лет.