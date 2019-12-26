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Врач рассказал, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем

Александра Арсентьева
11:58 26.12.2019
Категорически нельзя употреблять алкоголь, если человек принимает снотворное, ибупрофен, психотропные препараты для снижения тревожности.
Врач рассказал, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем
© Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В новогоднюю ночь принято поднимать бокал шампанского, однако не следует забывать, что многие лекарства не сочетаются со алкоголем.

Как рассказал токсиколог Алексей Водовозов, любой спиртной напиток после фазы расширения кровеносных сосудов вызывает их сужение. Для человека, который страдает гипертонией это может обернуться резким скачком давления, вплоть до гипертонического криза.

Категорически нельзя употреблять алкоголь, если человек принимает снотворное, ибупрофен, психотропные препараты для снижения тревожности, парацетомол, аспирин, диклофенак, антидепрессанты и нейролептики. Также спиртное нельзя сочетать с релаксантами скелетных мышц, инсулином и сахароснижающими препаратами, а также лекарствами, которые нормализуют уровень холестерина.

«При сочетании этих препаратов с этанолом могут возникнуть тяжелые побочные эффекты вплоть до летального исхода», - сообщил сайту «Комсомольской правды» Алексей Водовозов.

Опасно также после алкоголя принимать гризеофульвин, цефалоспорины, сульфаниламиды (включая бисептол), нитрофураны (фуразолидон), метронидазол и кетоконазол. Людям с заболеваниями сердца важно помнить, что врачи запрещают сочетать алкоголь и варфарин - препарат, назначающийся для профилактики образования тромбов, после инфаркта миокарда.

Также «сухой закон» необходимо соблюдать при приеме лекарств против повышенного давления.

Врач рекомендует, что на Новый год в крайнем случае можно поднять один-два бокала сухого вина и шампанского. При этом необходимо следить за своим давлением и под рукой держать лекарства.

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