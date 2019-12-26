Совершено покушение на главу района в Воронежской области
По информации СМИ, на внедорожнике Николая Фролова сработало взрывное устройство.
© Фото: ramon.ru
В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского муниципального района Николая Фролова - его автомобиль подорвался, когда чиновник находился в салоне.
«Глава находится в больнице, в реанимации, его готовят к операции», - передает ТАСС, ссылаясь на собеседника.
Также сообщается, что взрыв автомобиля произошел в результате действия самодельного взрывного устройства.
Предполагается, что оно было установлено в нижней части автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Незадолго до этого СМИ сообщали о том, что глава района пострадал в результате обстрела внедорожника.