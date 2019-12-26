Совершено покушение на главу района в Воронежской области

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского муниципального района Николая Фролова - его автомобиль подорвался, когда чиновник находился в салоне.

«Глава находится в больнице, в реанимации, его готовят к операции», - передает ТАСС, ссылаясь на собеседника.

Также сообщается, что взрыв автомобиля произошел в результате действия самодельного взрывного устройства.

Предполагается, что оно было установлено в нижней части автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Незадолго до этого СМИ сообщали о том, что глава района пострадал в результате обстрела внедорожника.