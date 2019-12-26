Самые яркие выступления участников всех сезонов «Новой Звезды»

В новогодние праздники зрителей телеканала «Звезда» ожидает новый сезон всероссийского вокального состязания «Новая Звезда-2020». На сцене выступят 85 музыкантов, представляющих регионы нашей страны.

В финале участники «Новой Звезды» исполнят и новые песни, написанные специально для этого проекта, и проверенные временем хиты, но в новом звучании. Победителя определят судьи. Зрители тоже могут выбрать лучшего исполнителя - с помощью масштабного голосования.

В преддверии начала конкурса наш канал вспомнил несколько ярких выступлений участников прошлых сезонов.