Президент Молдавии приедет на 75-летие Дня Победы в Москву
Военнослужащие почетного караула Игоря Додона примут участие в параде.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение Владимира Путина посетить торжества в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая.
«Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду. Также в параде Победы примут участие и наши военные - почетный караул президента», - сообщил он ТАСС.
Свое присутствие на параде уже подтвердили лидеры многих иностранных государств - Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Белоруссии, Армении и Сербии.
Военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади. Делегации из 75 стран исполнят военные песни на одной из центральных концертных площадок Москвы.