Президент Молдавии приедет на 75-летие Дня Победы в Москву

Военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади. Делегации из 75 стран исполнят военные песни на одной из центральных концертных площадок Москвы.

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