Метеоролог рассказал о погоде в столичном регионе в последние дни года

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о погоде в последние дни уходящего года.

«Поток атлантического тепла, захлестнувший центральные регионы европейской России, постепенно иссякает, и погода в ближайшие дни будет очень медленно и неохотно переходить на зимние рельсы», - сообщил он.

По его словам, температура в пятницу и субботу ночью опуститься до отметки минус два градуса, а днем будет около нуля.

«В эти дни местами пройдут слабые осадки, преимущественно в виде небольшого снега, но на формировании какого-то заметного сенного покрова рассчитывать не приходится», - сказал Леус.

Вероятность осадков не велика и в воскресенье. Из-за прибывшего антициклона температура воздуха «уверенно уйдет в отрицательную часть шкалы», спрогнозировал метеоролог.

«Мы ожидаем, что воскресенье будет самым холодным днем этой недели. Ночью до -5 градусов, днем до -2. В этот день вероятность осадков не велика», - снова обнадежил синоптик.

По его словам, небольшой снег стоит ждать вечером в понедельник. Столицу затянет плотными облаками, а дорогу – гололед. В понедельник в столице будет разгуливать порывистый юго-западный ветер, скорость которого будет достигать до 12 метров в секунду.

«В этот день возможно образование в столице снежного покрова», - сказал метеоролог.

В ночь с 30 на 31 декабря будет морозно – до минус пяти градусов. 31 декабря температура подрастет до минус двух, рассказал «Звезде» Михаил Леус.

Однако Вильфанд считает, что надежда встретить Новый год по-настоящему, по-зимнему, со снегом есть.