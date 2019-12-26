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Они только обманывать умеют: экс-мэр Анкары объяснил, почему Турция предпочитает сотрудничать с РФ, а не с США

Наталья Вальханская
01:42 26.12.2019
Москва выполнила все договоренности по поставке ЗРК С-400, тогда как США сначала не продавали Patriot, а после заключения контракта с России с Турцией, стали угрожать санкциями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Соединенные Штаты не сдержали свое слово по возможности закупки Анкарой американских комплексов Patriot, тогда как Россия все условия по поставке С-400 выполнила в срок. Об этом в интервью «Звезде» рассказал бывший мэр Анкары Ибрахим Мелих Гекчек.

По словам политика, Турции в перспективе необходимо задуматься и о закупке ЗРК С-500.

«Передача С-400 прекрасное событие для нас, и мы благодарим господина Владимира Путина и других официальных лиц. Это было обязательно для нашей безопасности. Мы купили, потому что США не дали нам Patriot. Они не хотят, чтобы у нас были свои системы безопасности, но мы должны защищать свою страну. США не сдержали свое слово - мы купили у России. Москва показала нам свою дружбу и продала С-400.

А Вашингтон нам сейчас говорит: "Вы не станете использовать С-400. Если вы ими воспользуетесь, мы введем против вас санкции". Ну пусть вводят свои санкции! После С-400 никто нам не запрещает купить С-500. Надо подумать и купить.

Америка не продала нам истребители, мы видим, что они только обманывать умеют. Почему нам тогда не дружить с такой надежной страной, как Россия?», - заявил Ибрахим Мелих Гекчек.

Говоря о санкциях, которые Вашингтон вводит против Анкары, он отметил, что в стране их влияние не заметно. При этом он больше опасается проамериканских политиков среди руководства Турции, которые видят своей целью свержение действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы дружим с Россией, но и Америку не можем назвать нашим врагом. Однако США не дружат с нами на взаимных условиях, а с Россией у нас взаимное сотрудничество.

Среди нас есть группа, которая очень плотно работает с Америкой. Они устраивают провокации, у них есть цель свергнуть Эрдогана. Они считают его препятствием на пути к своим целям.

Несмотря на это, мы стараемся поддерживать хорошие отношения с США. Они продолжают вводить санкции, но от этого сами и много теряют. Турция не будет отступать от своих целей», - подчеркнул политик.

Соединенные Штаты выступают против поставок российских систем ПВО, поскольку они не могут быть интегрированы в систему НАТО. Вашингтон требовал отказаться от С-400, угрожая санкциям и отменой поставок союзнику истребителей F-35. Взамен США предлагают Анкаре приобрести американские системы ПВО Patriot.

Хотя Турция неоднократно напоминала США, что вопрос по приобретению российских систем давно решен. 

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