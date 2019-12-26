Как выбрать хорошее вино: рекомендации экспертов Роскачества
Эксперты Роскачества дали несколько рекомендаций по выбору импортного вина в России.
В первую очередь специалисты призвали не обращать внимания на громкие имена винных регионов.
«Бордо бывает и по 350 рублей, а колбаса - по 100, но и то и другое вряд ли стоит покупать в расчете на хотя бы среднее качество», - сказано в сообщении ведомства.
Специалисты Роскачества уверяют, что в Европе есть менее «раскрученные» винные регионы и страны, чем Бургундия и Бордо.
По словам экспертов, хорошим соотношением цены и качества отличаются вина Португалии. Во Франции рекомендуются обратить внимание на южные регионы, например Лангедок.
На полках магазинов можно найти недорогие молдавские вина приемлемого качества. Поставки из этого государства в настоящее время жестко контролируются Роспотребнадзором.
В Роскачестве отмечают, что специалисты ценят и австрийские вина - в периоды акций их можно купить по стоимости до 500 рублей за бутылку.
«Если не хочется под видом вина "из Германии" пить "Молдавию", нужно убедиться, что адрес производителя вина находится в той же стране, которая указана на этикетке», - сказано в рекомендации.
На полках можно найти вина, где на лицевой части этикетки указано Chili, а на обороте написано, например, название маленького населенного пункта в Восточной Европе.
Также специалисты Роскачества представили пять стран, которые занимают лидерские позиции по экспорту вина в Россию: Испания - 43,7 миллиона литров в 2018 году, Италия - 38,3 миллиона литров, Грузия - 37,3 миллиона литров, Франция - 28,6 миллиона литров, и Абхазия - 19 миллионов литров.