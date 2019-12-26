WP: военные США готовят тактику информационной войны против России

Киберкомандование Соединенных Штатов начало работу над тактикой ведения информационной войны, которая может быть применена в отношении России.

По информации The Washington Post, мера противодействия внешним угрозам направлена на то, чтобы предотвратить вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

Данная техника будет ориентирована на высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, которым могут отправляться сообщения с предупреждением о последствиях возможного вмешательства в выборы, пишет РИА Новости, ссылаясь на материал WP.

Отмечается, что о воздействие на российское общество в целом речь не идет.