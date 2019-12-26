Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского

Владимир Путин поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летним юбилеем, назвав его «талантливым, обаятельным и энергичным» человеком.

«Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами», - говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля.

Президент отметил, что Боярского любят и признают и в родном Санкт-Петербурге, и во всей стране, и далеко за ее пределами.

Глава РФ пожелал Боярскому и его семье здоровья, успехов и вдохновения.

Истинный петербуржец, футбольный фанат, исполнитель музыкальных хитов, харизматичный артист, главный мушкетер страны 26 декабря отмечает свое 70-летие.