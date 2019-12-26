Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

Глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании освободит свой пост. Об этом рассказал глава министерства культуры России Владимир Мединский.

«Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных фестивалях, выставках, стендах. Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень», - приводит слова министра РИА Новости.

По его словам, совет директоров, который собирался несколько дней назад, решил обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства. Мединский поблагодарил руководство «Роскино» и Мцитуризде за исполненную в последние годы работу.

Министр отметил, что советом директоров было сформировано предложение по кандидатуре нового главы организации, оно уже направлено на утверждение в Росимущество.

Компания «Роскино» занимается продвижением отечественных фильмов за рубежом. На посту главы организации Мцитуридзе находилась с 2011 года.