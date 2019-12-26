Анкара знает, с кем дружить: турецкий генерал о покупке С-400

США не реагировали на запросы Турции о покупке противоракетного комплекса Patriot, пока Анкара не обратила внимание на российские ЗРК С-400, рассказал «Звезде» турецкий бригадный генерал в отставке Ихсан Башбозкурт.

По его словам, Вашингтон опасался, что Анкара станет сильнее, хотя вопросом безопасности Турции должно заниматься НАТО, членом которого она является.

«В 2006 году мы обратились к западным странам с вопросом о защите нашего воздушного пространства и о закупке системы Patriot, но они нас даже не хотели слушать. Это продолжалось до тех пор, пока мы не купили С-400. Президентская администрация Обамы обсуждала вопрос о том, чтобы продать нам Patriot, мы долго ждали, но они так ничего нам и не предложили. Турция - член НАТО, и НАТО должно обеспечивать нашу безопасность, но и этого они тоже не сделали. Америка привыкла, что она скажет Турции, то Турция и будет делать. Но это время прошло. Турция уже не та страна, Турция стала регионом силы, а США этого совершенно не хочет. Они хотят, как раньше, чтобы мы купили их танки, их самолеты. Но теперь Анкара знает, с кем дружить. Турция сделала свой выбор, мы будем защищать свое воздушное пространство с помощью С-400», - отметил Ихсан Башбозкурт.

Соединенные Штаты выступают против поставок российских систем ПВО, поскольку они не могут быть интегрированы в систему НАТО. Вашингтон требовал отказаться от С-400, угрожая санкциям и отменой поставок союзнику истребителей F-35. Взамен США предлагают Анкаре приобрести американские системы ПВО Patriot.

Хотя Турция неоднократно напоминала США, что вопрос по приобретению российских систем давно решен.