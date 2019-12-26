Праздничное преображение: как украсили Москву к Новому году

В Москве с 16 декабря по 15 января проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». По всему городу организовывают праздничные ярмарки, открывают торговые шале и специальные места для проведения мастер-классов.

Около 270 мероприятий пройдут в различных точках города: у здания ГУМа, на Никольской, Тверской улицах, в Столешниковом и Камергерском переулках, а также на Красной и других площадях Москвы. Речь идет о выступлении артистов, кулинарных шоу, представлениях для детей, благотворительных мероприятиях и многих других развлечениях.

Для всех желающих зарядиться новогодним настроением открыты катки и аттракционы. По городу установлено более четырех тысяч ярких инсталляций, которые радуют москвичей и гостей столицы.

Ожидается, что около десяти миллионов гостей посетят новогодние мероприятия.