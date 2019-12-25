Москву ждет похолодание

По прогнозам метеорологов, в ночь со среды на четверг, 26 декабря, в Москве ожидается похолодание до минус 1 градуса.

«От -1 до 1 градуса тепла. Облачно, небольшие осадки, местами гололедица», - уточняется на сайте Гидрометцентра России.

Днем 25 декабря в столичном регионе столбики термометров поднимутся до отметки от +2 до +4 градусов, осадков не ожидается.

По области - от 0 до +5 градусов, ночью - до минус 3 градусов.

Накануне столичные синоптики зафиксировали температурный рекорд для зимы - 7,5 градусов тепла.